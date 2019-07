"Où est Steve ?" Des centaines de manifestants rassemblés à Nantes, un mois après la disparition du jeune homme

Plusieurs "gilets jaunes" étaient présents à ce rassemblement, dont l'une de leurs figures, Jérôme Rodrigues.

Il y a un mois, disparaissait Steve Maia Caniço lors de la Fête de la musique sur fond d'intervention controversée de la police. Des centaines de personnes se sont rassemblées à Nantes, samedi 20 juillet, pour demander la vérité sur sa disparition. Affichettes, pancartes, banderoles... Le slogan "Où est Steve ?" était omniprésent dans le rassemblement, tenu à l'endroit où le jeune homme a disparu.

"Il a disparu dans des conditions vachement dramatiques, il a disparu au milieu de la violence policière, il a disparu à cause d'abus de pouvoirs, à cause d'une énième bavure et c'est le moment que ça change", a déclaré Aliyah, 20 ans, une de ses amies. Beaucoup de gens disaient être venus par solidarité et pour dénoncer les "violences policières". Plusieurs "gilets jaunes" étaient présents dont l'une de leurs figures, Jérôme Rodrigues. "Ce n'est pas normal qu'on mette au monde des enfants, qu'ils viennent s'amuser et qu'ils finissent pas perdre la vie", a affirmé Jennifer, venue avec son mari et sa fille de 5 ans.

La foule conséquent se met en place pour une chaîne humaine le long de la Loire quai Wilson à Nantes #OùEstSteve pic.twitter.com/Wh05CHVtKA — Nicolas Mollé (@N_Molle) July 20, 2019

1 mois après la disparition de Steve

Maia Caniço, émouvante chaîne humaine face à la Loire à Nantes, lieu de sa disparition, avec la présence de ses proches avec un message #OuEstSteve. pic.twitter.com/SZ7djdMEir — Remy Buisine (@RemyBuisine) July 20, 2019

Des circonstances encore floues

Dans la nuit du 21 au 22 juin, la Fête de la musique s'était terminée dans la confusion : des échauffourées avaient éclaté vers 4h30 entre participants et policiers venus exiger l'arrêt de la musique sur le quai Wilson, un endroit sans parapet de l'île de Nantes, sur la Loire.

De nombreux participants ont cependant relaté avoir été aveuglés par un nuage de gaz lacrymogène : paniqués, ils ont chuté dans le fleuve. Quatorze personnes ont ainsi été repêchées par les secours durant la nuit. La police affirme elle qu'il n'y a eu "aucune charge" des forces de l'ordre, visées par des projectiles. Steve Maia Caniço, animateur périscolaire de 24 ans, n'a plus donné signe de vie depuis cette nuit-là, peut-être tombé dans la Loire lui aussi. Il ne sait pas nager, selon ses proches.