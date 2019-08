Nantes, Paris, Amiens... Des rassemblements en hommage à Steve Maia Caniço organisés dans plusieurs villes de France samedi

Certains organisateurs appellent les participants à venir habillés en noir, ou avec une rose ou une bougie.

Des appels au rassemblement en mémoire de Steve Maia Caniço ont été lancés dans plusieurs régions de France pour le samedi 3 août. Le corps du jeune homme, décédé après une intervention controversée des forces de l'ordre le soir de la Fête de la musique, a été retrouvé lundi. Certains organisateurs appellent les participants à venir habillés en noir, ou avec une rose ou une bougie. Plusieurs organisateurs demandent aussi la création d'une commission d'enquête parlementaire sur la mort de Steve Maïa Caniço.

Franceinfo a recensé, grâce au réseau France Bleu, les différents rassemblements prévus dans chaque région de France. Des appels à se rassembler ont aussi été lancés sur Facebook. Elles comptent des dizaines de participants dans les villes de Marseille, Nice, Lille, Bourges ou encore Poitiers.

Pays de la Loire

À Nantes, en Loire-Atlantique, un hommage à Steve est prévu samedi, à partir de 11 heures. Il aura lieu au pied de la grue jaune où a été retrouvé le corps de Steve Maia Caniço. La préfecture de Loire-Atlantique a, quant à elle, interdit les rassemblements et les manifestations dans certains périmètres du centre-ville entre 10 heures et 20 heures "afin, d’une part, de protéger les personnes et les biens et, d’autre part, d’assurer le respect de l’esprit du rassemblement pour Steve Maia Caniço".

À Laval, en Mayenne, un rassemblement est prévu, samedi à midi, contre les violences policières, à l'appel de Cédric Jung, une figure des "gilets jaunes" du département.

Île-de-France

À Paris, un rassemblement est prévu samedi à midi. La marche partira de la place de Clichy, dans le 17e arrondissement. Il se rendra jusqu'à la place de la République, dans le 10e arrondissement de la capitale.

Hauts-de-France

À Amiens, dans la Somme, un rassemblement "Justice pour Steve" est organisé place Gambetta samedi à 15 heures, à l'appel de la Ligue des droits de l'Homme et de plusieurs syndicats, dont la FSU et la CGT, rapporte France Bleu Picardie.

Centre-Val de Loire

À Orléans, dans le Loiret, les "gilets jaunes" annoncent un rassemblement en hommage à Steve samedi à 15 heures devant le centre commercial Place d'Arc, selon France Bleu Orléans.

D'autres rassemblements ont déjà eu lieu cette semaine. À Nantes notamment, un rassemblement a eu lieu mardi soir au pied de la grue jaune, là où le corps de Steve a été découvert. À Toulouse également, des centaines de manifestants ont défilé mercredi en fin de journée et le rassemblement a donné lieu à de brefs affrontements avec les forces de l'ordre.