Un mois avant la mort de Maëlys, une ancienne compagne de Nordahl Lelandais avait porté plainte contre lui

Avant la disparition de Maëlys, Nordahl Lelandais a fait l'objet d'une plainte pour "mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort", selon les informations de France 2. Son ancienne compagne l'accuse d'avoir tenté de provoquer un accident de voiture après leur rupture, survenue en décembre 2016. Selon les informations recueillies par franceinfo auprès du parquet de Chambéry, il y a eu dépôt de plainte parce que Nordahl Lelandais aurait mis un coup de volant vers le véhicule de la jeune femme, sans causer d'accident.

"Elle évite la collision in extremis"

"Elle est dans son véhicule, Lelandais est dans le sien", explique l'avocat Ronald Gallo. Elle évite la collision in extremis". La femme dépose une plainte en juin 2017, soit un mois avant la disparition de Maëlys. Aujourd'hui, l'ancienne compagne de Nordahl Lelandais éprouve un sentiment de culpabilité, explique son avocat. "Ma cliente dit de manière forte : 'J'ai été sauvée par la mort de Maëlys'. Est-elle légitime à dire cela ? Non, mais c'est ce qu'elle éprouve (...). Elle sent que si jamais on avait pris en compte sa plaine, peut-être ce drame aurait été évité".

Le procureur de Chambéry confirme qu'une plainte a été déposée mais qu'elle n'avait été reçue par le parquet que le 4 septembre, après la disparition de Maëlys. Par ailleurs, selon le parquet, la procédure a suivi son cours normal et n'a pas été classée sans suite. Nordahl Lelandais a même été interrogé sur les faits dénoncés par son ancienne compagne.