Procès de Nordahl Lelandais : un verdict bientôt connu, mais toujours des zones d'ombre

Nordahl Lelandais va-t-il être reconnu coupable du meurtre de la petite Maëlys, et quelle sera sa peine ? Le verdict va être annoncé vendredi 18 février. Le réquisitoire et les plaidoiries de la défense seront entendues jeudi, alors que toutes les zones d'ombre n'ont toujours pas été dissipées. "Après ces trois semaines d'audience, il est difficile de dire qui est Nordahl Lelandais et ce qu'il a fait précisément, et finalement, la version de l'accusé n'a pas varié depuis la fin de l'instruction", rapporte la journaliste Sophie Neumayer, en direct de la cour d'assises de l'Isère, à Grenoble, jeudi.



Nordahl Lelandais dément tout mobile sexuel

Nordahl Lelandais avait déjà avoué avoir tué Maëlys, et "il a semblé reconnaître au cours de ces audiences, pour la toute première fois, l'enlèvement, avant d'expliquer qu'il a bien compris que cela signifie soustraire l'enfant à ses parents", ajoute la journaliste, qui précise qu'il dit l'avoir fait "involontairement". Il a en effet répété "qu'il voulait juste lui montrer ses chiens", poursuit Sophie Neumayer. "Quant au mobile, les parents de Maëlys sont persuadés qu'il est sexuel (...), même si Nordahl Lelandais n'est pas poursuivi pour ces faits, faute de preuves. Lui dément tout mobile sexuel". Nordahl Lelandais a expliqué avoir eu une hallucination et vu, avant de frapper, le visage de sa première victime, le caporal Arthur Noyer.