Procès de Nordahl Lelandais : le profil d’Arthur Noyer au cœur du troisième jour d’audience

Depuis lundi 3 mai, Nordahl Lelandais est jugé pour le meurtre d’Arthur Noyer. Pendant le troisième jour du procès à Chambéry (Savoie), les proches se sont succédé à la barre pour faire le portrait du jeune caporal, après une journée où les témoins ont été entendus pour mieux cerner le profil de Nordahl Lelandais.

"Un jeune homme jovial, sympathique et fêtard"

"Aujourd’hui, ce sont principalement les témoins de la partie civile qui vont défiler à la barre. Ce matin, on a entendu deux jeunes militaires, les plus proches amis d’Arthur Noyer. Ils ont décrit un jeune homme jovial, sympathique, fêtard, certes, mais qui détestait la bagarre et évitait toujours le conflit", précise la journaliste Nathalie Pérez, présente sur place. "L’avocat des parents d’Arthur Noyer m’a dit qu’enfin, on allait pouvoir évoquer le souvenir du jeune militaire autrement qu’un jeune homme titubant, en état d’ivresse, violent et agressif", ajoute la journaliste.