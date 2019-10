Nordahl Lelandais visé par une nouvelle plainte pour "meurtre", en lien avec la mort d'un jeune homme en 2015 en Savoie

Cette plainte est déposée dans l'affaire de la disparition de Thomas Rauschkolb, retrouvé mort en 2015. Le jeune homme avait passé la soirée dans une discothèque de Grésy-sur-Aix.

Nordahl Lelandais, déjà poursuivi pour le meurtre de la petite Maëlys et pour l'assassinat du caporal Noyer, est visé par une nouvelle plainte pour "meurtre", déposée mardi 15 octobre par l'avocat de la famille de Thomas Rauschkolb, retrouvé mort en 2015 en Savoie, a appris franceinfo jeudi 17 octobre auprès de Me Bernard Boulloud, confirmant une information du Parisien et de RTL. Il s'agit d'une plainte contre X, mais c'est bien Nordahl Lelandais qui est visé, a précisé ce dernier.

Thomas Rauschkolb avait été retrouvé mort le 28 décembre 2015 au bord d'une rivière, après avoir passé la soirée dans une discothèque de Grésy-sur-Aix. L'enquête avait conclu, en octobre 2017, à une chute accidentelle du jeune homme de 18 ans.

Le papa et la maman de Thomas n'ont jamais cru à la mort naturelle. Il y a des indices qui laissent penser tout le contraire.Me Bernard Boulloudà franceinfo

"Par exemple, il y a une chaussure qui a disparu, la ceinture qui est restée accrochée à un grillage", détaille l'avocat. "Il y a surtout une photo qui avait été produite par le papa où on voit Nordahl Lelandais dans la boîte de nuit qu'avait fréquentée en 2015 leur fils."

Par ailleurs, selon la famille, "il n'y a pas eu d'autopsie". "On ne sait pas s'il y a des fractures qui sont peut-être liées à une agression, à des coups, autres que la chute elle-même", souligne Me Bernard Boulloud, qui appelle toutefois à la "prudence". "Il faut vérifier, ça ne veut pas dire pour autant que Nordahl Lelandais est derrière ce décès".

L'avocat des parents de Thomas Rauschkolb précise enfin que cette plainte a été déposée au lendemain de l'interview de l'ex-compagne de Nordahl Lelandais dans Le Parisien. Selon elle, "il y a d'autres" meurtres commis par ce dernier. "Il faudrait notamment creuser le dossier du jeune Thomas Rauschkolb", a-t-elle expliqué dans le quotidien. "Ce sont des points qu'il faudra vérifier", estime Me Boulloud.