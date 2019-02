Nordahl Lelandais : une quarantaine de dossiers concernés

Après les meurtres de Maëlys, 9 ans, et du caporal Arthur Noyer, l’affaire Nordahl Lelandais prend aujourd’hui une dimension sans précédent. Pendant plus d’un an, les gendarmes de la cellule Ariane ont étudié près de 900 affaires de disparitions et d’homicides encore non élucidées. Ils les ont classées en fonction du lieu, de la date, des profils des victimes et des critères plus subjectifs. Selon les enquêteurs, une quarantaine de dossiers pourrait être liée, de près ou de loin, à Nordahl Lelandais.

Certaines affaires déjà écartées

La liste de ces dossiers n’a pas été dévoilée, mais cette annonce est un soulagement pour la famille de Jean-Christophe Morin, disparu en 2011, dans une zone bien connue de Nordahl Lelandais. Certaines affaires ont déjà été écartées, comme celle d’Estelle Mouzin, disparue en 2003. Nordahl Lelandais était à l’étranger. Commence maintenant une nouvelle phase pour les gendarmes de la cellule Ariane. Ils doivent transmettre leur travail aux enquêteurs et mener avec eux des recherches approfondies sur ces dossiers.

