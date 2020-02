Nordahl Lelandais placé en garde à vue pour agression sexuelle sur une cousine

Selon l'adolescente de 17 ans, le meurtrier présumé de Maëlys et Arthur Noyer, lui aurait touché les fesses et la poitrine en mars 2017, lors de l'enterrement de son père. La jeune fille l'aurait repoussé et il l'aurait menacée de mort.

Nordahl Lelandais sur une photo publiée sur son compte Facebook. (FACEBOOK)