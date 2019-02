Nordahl Lelandais : la justice va rouvrir 40 dossiers

Depuis plus d'un an, il est au cœur d'une enquête tentaculaire. Nordahl Lelandais a déjà avoué son implication dans la mort de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer. Depuis, la justice a rouvert 900 dossiers de disparitions ou d'homicides potentiellement liés au meurtrier présumé. L'objectif est de savoir si l'ancien militaire a fait d'autres victimes. "On passait tous les dossiers dans un tamis qui est très fin. Il va rester quelques dossiers sur lesquels des questions se posent et donc à partir de là on rentre vraiment dans une phase d'investigation", explique le colonel Marc de Tarlé, sous-directeur adjoint à la police judiciaire de la gendarmerie nationale.

Investigation approfondie

Plusieurs critères ont été étudiés par les enquêteurs : lieux et dates de disparition, âge et sexe des victimes, mais aussi des critères plus subjectifs, liés à leur sensibilité. Après plus de 12 mois de travail, la cellule Ariane a terminé sa première phase d'enquête. Selon les informations de la radio RTL, sur les 900 dossiers étudiés, 40 ont été retenus et vont donc être rouverts pour une investigation approfondie.