Meurtre d'Arthur Noyer : une ancienne amie de Nordahl Lelandais l'implore de "dire la vérité"

C'est ce qu'on appelle un moment d'audience dans une cour d'assises. Après des débats techniques sur la différence entre "alcoolisation" et "ivresse" au sujet de l'état d'Arthur Noyer lors de la nuit du 11 au 12 avril 2017, à Chambéry (Savoie), le procès de Nordahl Lelandais est sorti des rails, mercredi 5 mai. Alexandra nous a emmenés sur un chemin de traverse, celui de son amitié avec l'homme qui se tient dans le box. Elle l'a rencontré en octobre 2016 par le biais de son ancien patron, également ami de longue date de l'accusé. Cette responsable commerciale de 44 ans ne fait pas de détour : "Moi, j'ai connu quelqu'un d'extrêmement prévenant, sympathique, un super gars, c'est affreux à dire."

Si cette femme dynamique aux longs cheveux bruns se retrouve à la barre, c'est surtout parce qu'elle a "fait la fête" avec Nordahl Lelandais moins de 48 heures après la mort du caporal Noyer. Lors de cette soirée du 13 avril, il était "bien, beau, festif, normal, comme toujours". Sa voix se brise lorsque l'avocat de la famille de la victime, Bernard Boulloud, lui demande sa réaction en apprenant la mise en cause de l'ancien maître-chien dans l'affaire Maëlys puis dans celle-ci. "On est ahuri, on a de la peine d'avoir fait entrer quelqu'un comme ça dans sa vie, on se met à la place d'une maman."

"On tombe des nues, il n'y avait aucun signe avant-coureur qui aurait pu le laisser présager..." Alexandra, une ancienne amie de l'accusé devant la cour d'assises de la Savoie

Naturellement, Alexandra se tourne vers cet ami "perdu" : "C'est compliqué de savoir le mal que tu as fait. Tu dois leur dire la vérité, Nordahl." L'intéressé se lève : "Bonjour Alex, tu as une très bonne mémoire et tu as tout à fait raison dans tes propos." "Ce n'est pas moi qu'il faut que tu regardes, Nordahl", répond-elle. "La vérité, oui je la donnerai, j'ai essayé tout au long de l'instruction de la donner", reprend l'accusé. "Dis-leur ce qui s'est passé, tu sais au fond de toi, tu le sais (...) tu le leur dois", insiste la jeune femme. "Oui, bien sûr", acquiesce son interlocuteur.

La salle retient son souffle. "Dans ces moments-là, c'est compliqué, on met une très grosse carapace", commence Nordahl Lelandais. "Ce n'est plus de la carapace, d'être aussi normal [48 heures après les faits], ce n'est plus une carapace, Nordahl, tu le sais", réplique Alexandra. Le président interrompt l'échange et reprend la main. "Vous auriez eu un accident de voiture dans lequel vous auriez renversé un motocycliste, ils auraient compris", tente François-Xavier Manteaux. "On t'aurait même aidé, pas à dissimuler la vérité mais à l'assumer", souligne la témoin, dans une sorte de conversation à trois.

"J'avais besoin de mes amis"

"Par la suite, mes journées et mes nuits n'ont plus été pareilles, confie l'accusé. Je suis désolé de dire ça, monsieur et madame Noyer, je sais que, pour vous, elles sont pires que les miennes. J'étais dans un état de sidération, dans le déni, je savais même pas où j'en étais." "A ce moment-là, la meilleure chose à faire, ça aurait été de prévenir les secours, les gendarmes, à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire, je ne savais plus quoi faire", poursuit-il.



Saisissant l'occasion, son avocat, Alain Jakubowicz, prend la relève : "Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête à ce moment-là [lors de la soirée du 13 avril] ?" "C'est pour oublier cet événement à la fois présent et pas présent, c'est irréel. J'avais besoin de mes amis, de reprendre comme une vie normale, je sais pas comment l'expliquer, j'avais besoin d'eux", dit son client. Pas de quoi convaincre celle qui se tient à la barre. Si Alexandra "n'arrive pas à le voir comme un monstre", elle ne croit pas "une seule seconde" à la version de Nordahl Lelandais. Et de conclure : "Tu avais besoin de lumière, tu avais besoin de briller, tu as choisi une drôle de façon de le faire."