DIRECT. Avant le verdict, Nordahl Lelandais renouvelle "ses excuses" envers la famille de Maëlys de Araujo

: Après la brève prise de parole de Nordahl Lelandais, l'audience est suspendue. Le jury va désormais devoir répondre aux 15 questions contenues dans l'acte d'accusation et déterminer la peine qui sera prononcée. Cette délibération pourrait s'étendre jusqu'en fin d'après-midi.

: "Objectivement, c'est la peine qu'on attend : perpétuité et 22 ans de sûreté."



En attendant le verdict au procès de Nordahl Lelandais, cet avocat des parties civiles salue les réquisitions du parquet général, hier. Une telle décision de la part des jurés permettrait "à la famille de passer à autre chose", même si "la reconstruction va être très difficile".



: Avant que la cour ne se retire pour délibérer, Nordahl Lelandais a une dernière opportunité de s'exprimer face aux jurés. Celui qui "fête" aujourd'hui ses 39 ans renouvelle ses "excuses", comme le rapporte notre envoyée spéciale Violaine Jaussent.

• Après trois semaines d'audience, l'heure du verdict. La cour d'assises de l'Isère se retirera, ce matin, pour délibérer, à l'issue du procès de Nordahl Lelandais, jugé notamment pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys de Araujo en 2017. Le parquet général a requis la perpétuité.



: "Ma sœur a sacrifié sa vie pour arrêter ce dangereux criminel."



Au dernier jour du procès de Nordahl Lelandais, Colleen De Araujo, 17 ans (à droite sur la photo), revient sur franceinfo sur son intervention à l'audience, la semaine dernière. "Je voulais décharger ma haine et toute la tristesse que j'avais en moi. Ça a été très important pour moi et je voulais le faire pour ma sœur et pour sa mémoire. Je pense qu'elle le méritait."







