Cold case : des détenus condamnés à la perpétuité de nouveau dans le viseur de la justice

Nordahl Lelandais, Patrice Alègre, Willy Van Coppernolle. Les trois hommes, tous des tueurs, ont été condamnés à la perpétuité pour des meurtres et des viols. Mais ont-ils commis d’autres crimes ? À combien d’affaires non élucidés sont-ils mêlés ? Depuis des années, les juges les soupçonnent d’autres crimes, sans avoir pu prouver leur implication. Les dossiers ont donc été refermés. Mais à Nanterre (Hauts-de-Seine), les magistrats du pôle cold case ont décidé de les rouvrir et de retracer leur parcours criminel.



Un espoir pour les familles

Des enquêteurs spécialisés vont désormais tenter de reconstituer jour après jour la vie de chacun de ces criminels, pour savoir si leur itinéraire a pu croiser la vie d’une victime. Pour cela, ils vont s’intéresser à leurs fréquentations, à leurs domiciles et à leurs véhicules. C’est le cas pour Patrice Alègre, condamné à la perpétuité pour cinq meurtres de femmes et six viols. De quoi redonner espoir à des familles, comme celle d’une étudiante de 22 ans assassinée en 1990. Soupçonné, Patrice Alègre n’avait pas été poursuivi faute d’éléments matériels.