Affaires non-élucidées : Nordhal Lelandais, Patrice Alègre et Willy Van Coppernolle à nouveau dans le viseur de la justice

Les trois criminels Nordhal Lelandais, Patrice Alègre et Willy Van Coppernolle sont à nouveau dans le viseur de la justice. Le pôle judiciaire national dédié aux "cold cases" (affaires non élucidées) a ouvert trois informations judiciaires les concernant. Les enquêteurs vont se pencher sur leur "parcours criminel", a appris franceinfo samedi 17 septembre de source proche, confirmant une information du Parisien.

>>>"Cold cases" : cinq questions sur le nouveau pôle judiciaire dédié aux crimes en série et aux affaires non élucidées

Le "parcours criminel" est une nouvelle forme d'investigation. Contrairement à une enquête classique qui part d'un crime pour trouver un coupable, celle-ci s'intéresse à la vie d'un criminel déjà connu, à ses lieux d'habitation, à ses déplacements, pour lui trouver d'éventuelles autres victimes en reprenant les affaires non-élucidées qui ont croisé leur chemin.

193 dossiers susceptibles d'être rouverts

Le pôle consacré aux "cold cases" étudie plusieurs noms de criminels susceptibles d'entrer dans cette catégorie, selon une source proche. Pour l'instant, il en a donc choisi trois : Nordhal Lelandais, condamné à la perpétuité pour le meurtre de la petite Maëlys De Araujo et à 20 ans de réclusion pour celui du caporal Arthur Noyer; Patrice Alègre, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour cinq meurtres, six viols et une tentative de meurtre; Willy Van Coppernolle, multirécidiviste, condamné à perpétuité pour meurtre et aussi auteur de viol.

Au total, le pôle, dont la création était prévue dans la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire promulguée le 23 décembre 2021, a déjà identifié 193 affaires qu'il est susceptible de reprendre. Pour l'instant, il ne s'est saisi que de 37 dossiers, a indiqué le tribunal judiciaire de Nanterre lors d'un point d'étape organisé mardi 13 septembre. Parmi ces 37 affaires, 35 font l'objet d'une information judiciaire : il s'agit de 25 homicides, sept enlèvements et des trois "parcours criminels" cités. Les deux dossiers restant concernent des faits de viol et font l'objet d'enquêtes préliminaires.