Affaire Maëlys : l'avocat de la famille d'Arthur Noyer "espère que le mis en examen ira jusqu'au bout de sa logique d'aveux"

Bernard Boulloud l'avocat de la famille Noyer a dit, mercredi sur franceinfo, espérer que Nordahl Lelandais qui a avoué avoir tué Maëlys, "collabore tout autant dans le dossier d'Arthur" Noyer, dans lequel il également mis en examen.

L'avocat de la famille d'Arthur Noyer, Bernard Boulloud, a adressé mercredi 14 février sur franceinfo "ses pensées" à la famille de Maëlys qui "va pouvoir commencer son deuil après des mois de souffrance" après les aveux de Nordahl Lelandais. Le suspect de l'affaire Maëlys est également mis en examen depuis le milieu du mois de décembre pour l'assassinat du caporal Noyer.

"Au gré de ce macabre rebondissement, la famille Noyer espère que dans la continuité de ses aveux, la personne mise en examen collabore tout autant dans le dossier d'Arthur et puisse atténuer la souffrance de sa famille", a ajouté l'avocat.

"La même logique de défense dans les deux affaires"

Bernard Boulloud dit également espérer que "le mis en examen aille jusqu'au bout de sa logique d'aveux. Je pense que maintenant qu'il s'est libéré de cette vérité, il va pouvoir poursuivre dans cette logique."

"Il a eu la même logique de défense dans les deux affaires, a poursuivi l'avocat de la famille Noyer. On espère que maintenant qu'il a changé de ligne de défense, il utilise cette même logique d'aveux dans le dossier d'Arthur".

Pour Bernard Boulloud, Nordahl Lelandais "ne peut pas avoir une logique de défense dans un dossier et une autre dans l'autre alors que les indices sont graves et concordants et que la manière de procéder a été quasiment la même que dans l'affaire Maëlys".