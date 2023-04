Affaire Jubillar : le témoignage de la mère du suspect

Elle n'avait jamais parlé auparavant mais aujourd'hui, la mère de Cédric Jubillar, le principal suspect dans le meurtre de sa femme Delphine Jubillar prend la parole.

Pour la première fois, la mère de Cédric Jubillar s'est confiée à Envoyé spécial. Elle raconte comment, en tête-à-tête, elle a supplié son fils de dire la vérité, par amour pour ses petits-enfants. "Pour Elia, pour Louis, pour Delphine, pour nous et pour la famille de Delphine...", soupire-t-elle émue, "pour que moi aussi, plus tard, je puisse regarder mes petits-enfants droits dans les yeux et pouvoir leur dire la vérité et que j'ai tout fait pour essayer de connaître la vérité". La réponse de son fils : "Je n'ai rien fait maman".



Il aurait avoué son crime à son voisin de cellule

Le suspect numéro un de l'affaire a toujours clamé son innocence. Pourtant, un soir il aurait fait des confidences à son voisin de cellule. Il s'appelle Marco et est aujourd'hui libre. Il dit qu'une nuit, à travers les murs de leur cellule, Cédric Jubillar aurait avoué le meurtre de sa femme après une crise de jalousie. "Il la voit en train d'envoyer des messages, il lui glisse le téléphone pour regarder et voit que c'est son amant. Je lui ai dit "et tu as fait quoi?", il m'a dit "J'ai pété les plombs et je m'en suis débarrassé", raconte Marco. Il ajoute qu'il aurait enterré le corps près d'une ferme brûlée à Cagnac-les-Mines (Tarn). Une version contestée par les avocats de Cédric Jubillar. Il doit comparaître devant une cour d'assises en début d'année prochaine.