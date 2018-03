Jonathann Daval pris en charge dans le service psychiatrique de la maison d'arrêt de Dijon

Après trois mois de mensonges et de dissimulations, Jonathann Daval avait avoué avoir étranglé son épouse, Alexia, au cours d’une dispute.

Il est dans un "état dépressif". Jonathann Daval, qui a reconnu avoir étranglé son épouse Alexia en Haute-Saône, a été pris en charge dans le service psychiatrique de la maison d'arrêt de Dijon, a appris franceinfo, mercredi 28 mars, de son avocat, Me Randall Schwerdorffer. Ce dernier explique que son client se trouve au service médico-psychologique régional, défini par l'administration pénitentiaire comme un "service de psychiatrie implanté en milieu pénitentiaire ayant une vocation régionale et comprenant une unité d’hospitalisation".

"On l'a vu lundi matin (...) et on l'a trouvé très affaibli et extrêmement maigre", explique Randall Schwerdorffer. Selon lui, Jonathann Daval connaît une "perte de poids massive" et présente un "risque d'anémie". Début mars, un autre avocat du jeune homme indiquait que son client avait été placé à l'isolement pour le protéger d'autres détenus. "C’est nécessaire dans ce type de circonstances, car ce sont des faits qui ont une résonance particulière en prison. Il faut qu’il soit préservé des contacts d’avec d’autres détenus qui pourraient être agressifs", avait justifié Samuel Estève.