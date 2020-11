DIRECT. Procès Daval : l'audience va pouvoir reprendre, au lendemain du malaise de l'accusé

#COVID_19 Bonjour @Pascal. S'il n'est pas possible de se déplacer pour réaliser des travaux dans une habitation pendant le confinement, il est en revanche possible de se rendre à une livraison de chantier, indique la préfecture du Nord à La Voix du Nord. Pour cela, munissez-vous d'une attestation dérogatoire de déplacement et cochez la case numéro 2 ("Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle..."). Il vous faut également la convocation envoyée par l’entrepreneur qui fixe la date, l’heure et le lieu du rendez-vous. #CONFINEMENT #ONVOUSREPOND