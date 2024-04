Affaire Daval : pourquoi Jonathann Daval est-il à nouveau devant la justice ?

Jonathann Daval, condamné pour le meurtre de son épouse Alexia en 2017, va de nouveau retrouver sa belle-famille au tribunal. Ce sera mercredi 10 avril pour dénonciation calomnieuse. Il lui est reproché d'avoir accusé son beau-frère d'avoir tué Alexia, avec la complicité des parents de la jeune femme.

C'est dans le cabinet de la juge d'instruction, en juin 2018, que Jonathann Daval, après avoir joué le rôle du veuf éploré, change une nouvelle fois de version. Il assure que sa femme, Alexia, a fait une crise d'hystérie lors d'une soirée en famille et que son beau-frère l'a étranglée. Une mise en cause insupportable pour Grégory Gay, qui demande aujourd'hui réparation : "Il a mis en cause des innocents : nous. Dans le dossier, à aucun moment, il était envisageable qu'on puisse être impliqué. Évidemment, c'était dur moralement."

"Se retrouver mis en cause dans une affaire de meurtre, c'est complètement fou et c'est inacceptable." Grégory Gay, frère d'Alexia Daval à franceinfo

La famille d'Alexia réclame au total 60 000 euros de dommages et intérêts. Des montants exorbitants aux yeux de Randall Schwerdorffer, l'avocat de Jonathann Daval : "On s'est dit : 'Tiens, on peut obtenir de l'argent'. Tout ce que je souhaite, c'est que Jonathann Daval puisse s'expliquer et représenter de nouveau ses excuses. En espérant que ce soit le dernier épisode judiciaire de l'affaire Daval."

Jonathann Daval et la famille d'Alexia seront à nouveau face-à-face mercredi après-midi, trois ans et demi après sa condamnation pour meurtre.