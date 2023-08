Dépression Patricia : une femme est décédée dans le Finistère, un enfant grièvement blessé en Charente-Maritime

Une quinquagénaire qui se baignait sur l'île d'Ouessant (Finistère) est décédée mercredi dans un contexte de dépression atmosphérique conjuguée à de fortes marées.

Les très forts vents ont fait au moins un mort mercredi 2 août. Une femme de 57 ans est morte dans l'après-midi lors d'une baignade en mer à Ouessant (Finistère), a appris franceinfo auprès de la préfecture maritime de l'Atlantique, confirmant une information du Télégramme. Les autorités ont également annoncé qu'un enfant était entre la vie et la mort après la chute d'un arbre en Charente-Maritime, sans établir de lien direct avec les intempéries.

A Ouessant, les secours ont été appelés vers 17h50, pour aider trois baigneurs en difficultés près de la plage de Korz. Ils sont intervenus rapidement, notamment par voie aérienne avec deux hélicoptères. Les sauveteurs de la SNSM ont pu, avec l'aide de témoins, récupérer les trois baigneurs. La quinquagénaire n'a pu être sauvée. Les deux autres nageurs sont indemnes, mais choqués.

Un enfant de 10 ans grièvement blessé

En Charente-Maritime, un enfant de 10 ans a été grièvement blessé par la chute d'un arbre à Montpellier-de-Médillan, a appris franceinfo auprès des pompiers du département. Il a été secouru par les pompiers, qui ont constaté un traumatisme crânien, et a été évacué par hélicoptère au CHU de Poitiers. Son pronostic vital est engagé. C'est "très probablement le vent", qui soufflait "entre 50 et 80 km/h", qui a fait tomber l'arbre, a estimé le sous-préfet de Charente-Maritime interrogé sur BMTV. Contactés par franceinfo, les pompiers de Charente-Maritime restent prudents sur la cause de la chute de l'arbre. "Est-ce à cause du vent, ou de l'état de l'arbre ?", s'interroge un porte-parole du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Charente-Maritime.

La dépression Patricia a causé de très importants coups de vent, associés à de fortes vagues dans un contexte de grandes marées, en Bretagne et sur les côtes de la Manche. Des rafales jusqu'à 110 km/h ont été enregistrées à la pointe de Chemoulin, à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), rapporte ce mercredi France Bleu Loire Océan. Des vagues atteignant trois mètres ont également été observées.