Danemark : la vieille Bourse de Copenhague victime d’un violent incendie

L'incendie qui a ravagé la vieille Bourse de Copenhague, au Danemark, dans la matinée du mardi 16 avril, a marqué les esprits des habitants de la capitale danoise.

En plein cœur de Copenhague (Danemark), mardi 16 avril, d'impressionnantes flammes et une épaisse fumée. Il était environ 8 heures, mardi matin, lorsqu'un incendie s'est déclaré dans la Bourse historique de la capitale danoise, l'un des plus anciens monuments de la ville. Autour de l'édifice, le périmètre a rapidement été bouclé, et des dizaines de militaires et de pompiers ont été déployés. "Je peux dire qu'il n'y a aucun blessé", a assuré Jakob Vedsted, responsable local de la gestion des urgences, tout en faisant état de "dommages très importants sur le toit et à l'intérieur" de l'édifice.

Le bâtiment abritait une vaste collection d'œuvres d'art

Tandis que les pompiers tentaient d'éteindre l'incendie, à quelques mètres de l'échelle, l'imposante flèche de 54 mètres s’est effondrée. Le bâtiment abritait une vaste collection d'œuvres d'art, et était en cours de rénovation pour célébrer ses quatre siècles d’existence. Sur place, l’émotion a été vive, et les Danois ont semblé profondément marqués, impuissants face à la scène qui s’est déroulée sous leurs yeux.