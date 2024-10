Cycliste tué à Paris : "La cohabitation entre les cyclistes, les véhicules à moteur et les piétons doit être pacifiée", estime un adjoint à la maire de Paris

"La cohabitation entre les cyclistes, les véhicules à moteur et les piétons doit être pacifiée", estime jeudi 17 octobre sur franceinfo Nicolas Nordman, adjoint à la maire de Paris en charge de la prévention, de la sécurité et de la police municipale et de l'aide aux victimes. Des centaines de personnes se sont rassemblées mercredi sur le parvis de l'église de la Madeleine à Paris pour rendre hommage à Paul, cycliste de 27 ans, tué mardi soir à Paris par un automobiliste après une altercation. "Nous avons été bouleversés par ce drame d'une violence inouïe", réagit l’élu local.

Une enquête a été ouverte pour meurtre. "Il faut étudier les conséquences et agir contre ce phénomène" de violences sur la route, estime Nicolas Nordman. "Nous avons mis en place beaucoup d'aménagements, des pistes cyclables, des traversées pour pouvoir assurer la sécurité. Il faut évidemment continuer parce que la cohabitation entre, d'une part, les cyclistes, les véhicules à moteur, mais aussi les piétons doit être pacifiés pour permettre à chacun d'être dans les rues en toute sécurité", explique-t-il.

Verbaliser, c'est pédagogique

Nicolas Nordman souhaite également "monter en puissance pour avoir davantage de policiers municipaux dans les rues" avec la ferme intention de "sanctionner, verbaliser, notamment celles et ceux qui ne respectent pas les règles". La police municipale à Paris a procédé à un peu plus d'un million de verbalisations par an. Pour l’adjoint, verbaliser, c’est également faire de la pédagogie. "Un certain nombre de règles ne sont pas connues ou pas assez connues", par les automobilistes, selon lui, notamment le respect des sas réservés aux cyclistes au niveau des feux rouges.