Cycliste tué après un différend avec un automobiliste à Paris : "La route est le reflet de la société en pire", pointe la Ligue contre la violence routière

Selon les premiers éléments de l'enquête et les déclarations de plusieurs témoins, il y a eu une altercation mardi vers 17h45 entre ce conducteur et un cycliste de 27 ans, près de la place Madeleine.

"La route, souvent, c'est le reflet de la société en pire", a pointé ce mercredi sur franceinfo le vice-président de la Ligue contre la violence routière, Pierre Lagache, au lendemain de la mort d'un cycliste à Paris, renversé par une voiture après un différend avec le conducteur du véhicule. L'automobiliste a été placé en garde à vue après avoir percuté et écrasé "volontairement" le cycliste de 27 ans, selon les premiers éléments de l'enquête et les déclarations de plusieurs témoins.

"Si les faits par rapport au caractère volontaire sont confirmés, on est vraiment dans une agression extrêmement choquante", a déclaré Pierre Lagache. Mais "encore une fois, c'est un homme qui est impliqué dans les faits", a-t-il fait remarqué, ajoutant qu'"en matière d'accidentalité, plus de 80% des cas, on a des comportements déviants qui sont de genre masculin".

"Cela n'est plus possible que l'on ait des comportements à ce point machistes, à ce point violents sur la route" Pierre Lagache, vice-président de la Ligue contre la violence routière à franceinfo

Le vice-président de la Ligue contre la violence routière a par ailleurs dénoncé l'"absence de politique de sécurité routière" des pouvoirs publics. Selon lui, il faut "rappeler les règles, les réadapter et aménager les infrastructures". Autre point soulevé par Pierre Lagache : "Travailler sur cette idée que les usagers les moins vulnérables doivent être vigilants et protecteurs vis-à-vis des usagers les plus vulnérables." "Quand on est au volant d'un 4x4, on ne pèse pas le même poids que quand on est au guidon d'un vélo ou quand on est à pied sur un trottoir", a-t-il rappelé.