Corps d'une femme retrouvé démembré aux Buttes-Chaumont : le mari de la victime mis en examen pour "meurtre sur conjoint", annonce son avocate

Le mari d'Assia B., placé en garde à vue jeudi, était passé aux aveux vendredi.

Le mari d'Assia B., dont le corps a été retrouvé démembré dans le parc des Buttes-Chaumont à Paris mi-février, a été mis en examen pour "meurtre sur conjoint", "atteinte à l'intégrité d'un cadavre" et "recel de cadavre", a appris franceinfo auprès de son avocate, Dominique Beyreuther-Minkov, samedi 25 février, confirmant une information de BFMTV. Le suspect, Youcef M., avait été placé en garde à vue jeudi, avant de passer aux aveux vendredi.

Le corps démembré de cette mère de famille avait été découvert les 13 et 14 février. Le lundi 13, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses avait été retrouvé par des agents municipaux des parcs et jardins, caché sous un tas de déchets verts. Le grand parc au paysage vallonné, très prisé des promeneurs, avait été immédiatement évacué et fouillé par les policiers. Le lendemain, d'autres restes, dont la tête, avaient été retrouvés par les enquêteurs.

Sans emploi, Assia B., 46 ans, vivait avec son mari, au chômage, et leurs trois enfants, dans un immeuble de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Youcef M. avait signalé la disparition de son épouse à la police le 6 février. Le couple était inconnu des services de police.