Ce que l'on sait de la découverte du corps démembré d'une femme aux Buttes-Chaumont, à Paris

Les morceaux de corps découverts dans des sacs-poubelle sont ceux d'une femme de 46 ans, déclarée disparue le 6 février, selon le parquet de Paris.

Les morceaux de corps étaient cachés à différents endroits. Ce sont d'abord des agents municipaux des parcs et jardins de Paris qui ont fait la macabre découverte dans le parc des Buttes-Chaumont, lundi 13 février. Le lendemain, les enquêteurs ont mis au jour de nouvelles parties de corps humain. Ils appartiennent à une même victime, une femme de 46 ans. Voici ce que l'on sait de cette affaire.

Des morceaux de corps dispersés dans le parc

Une partie de corps humain a d'abord été découverte en milieu de journée lundi, a annoncé le parquet de Paris. Les agents du parc l'ont retrouvée dans un bosquet des Buttes-Chaumont, dans le 19e arrondissement. Il s'agissait d'un bassin, selon une source proche de l'enquête à France Télévisions.

Le lendemain matin, les policiers ont retrouvé de nouveaux morceaux du corps démembré, dont une tête, disséminés dans le parc, a appris franceinfo auprès d'une source proche du dossier. Ces restes humains, enfermés dans des sacs-poubelle, ont été découverts au niveau des voies ferrées désaffectées de la Petite ceinture, a précisé le parquet de Paris.

Les Buttes-Chaumont, l'un des espaces verts les plus fréquentés du nord-est parisien, avaient été évacuées et fermées au public lundi et n'ont rouvert que mardi en milieu d'après-midi.

La victime est une femme de 46 ans, déclarée disparue début février

L'enquête a rapidement avancé. Mercredi, le parquet de Paris a annoncé que le corps retrouvé était celui d'une femme de 46 ans, déclarée disparue par son mari le 6 février dans un commissariat de Seine-Saint-Denis, où résidait le couple. Ce sont ses empreintes digitales qui ont permis de l'identifier.

L'enquête pour disparition, confiée à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne, n'avait jusqu'à présent rien donné, selon l'AFP.

Une enquête pour "assassinat" a été ouverte

Le parquet a ouvert une enquête pour "assassinat" lundi, et les investigations ont été confiées à la brigade criminelle de la police judiciaire parisienne. Les enquêteurs vont notamment se pencher sur l'entourage et les relations de la quadragénaire pour tenter d'identifier l'auteur des faits.

Les résultats de l'autopsie, qui ne sont pas encore connus, pourraient donner une estimation de la date du décès. Jusqu'à présent, aucun élément ne le permettait, avait précisé lundi le parquet de Paris.