Ce que l'on sait des incendies criminels à la synagogue de La Grande-Motte, qualifiés d'"acte terroriste" par Emmanuel Macron

Une attaque survenue en plein shabbat. La synagogue de la célèbre station balnéaire La Grande-Motte (Hérault) a été visée par des incendies criminels, autour de 8h30, samedi 24 août. Deux voitures, dont une contenant une bouteille de gaz, ont été incendiées dans l'enceinte de la synagogue, ainsi que deux portes donnant accès à l'édifice religieux. Un policier municipal a été blessé. Un homme arborant un drapeau palestinien a été filmé par la vidéosurveillance sur les lieux. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire, Gérald Darmanin, et le Premier ministre démissionnaire, Gabriel Attal, sont attendus sur place dans l'après-midi.

Alors que le Parquet national antiterroriste (Pnat) a ouvert une enquête pour tentative d'assassinats terroristes, voici ce que l'on sait de ces faits.

Plusieurs départs de feu entre 8 heures et 8h30 à la synagogue

Selon un premier point effectué par le Pnat, entre 8 heures et 8h30, deux véhicules ont été "incendiés dans l'enceinte de la synagogue Beth Yaacov". Sur place, "deux départs de feu supplémentaires" ont été relevés "au niveau de deux portes donnant accès à la synagogue". Un policier municipal, qui s'est déplacé sur les lieux, a été "blessé par le souffle provoqué par l'explosion d'une bouteille de gaz présente dans l'un des véhicules incendiés", poursuit le Parquet national antiterroriste. Il a été transporté aux urgences du CHU de Montpellier, a rapporté France Bleu Hérault. Son pronostic vital n'est pas engagé, a appris franceinfo de source proche de l'enquête.

Toujours selon le Pnat, cinq personnes, dont le rabbin, se trouvaient à l'intérieur de la synagogue au moment des incendies, mais n'ont pas été blessées. Il n'y avait pas d'office en cours au moment des faits. Des riverains ont confié à France Télévisions avoir entendu une "violente explosion".

Un suspect arborant le drapeau palestinien filmé par la vidéosurveillance

"Les premières investigations indiquent que l'auteur aurait été porteur d'un drapeau palestinien et d'une arme", a appris franceinfo auprès du Pnat. Les images des caméras de vidéosurveillance, consultées par France 3 et franceinfo et authentifiées par plusieurs sources proches de l'enquête, montrent en effet un homme filmé sur les lieux. Il porte sur la tête un keffieh rouge, un polo bleu et un drapeau palestinien est noué autour de sa taille. A sa ceinture, on aperçoit la crosse d'une arme de poing. Dans ses mains, deux bouteilles en plastique remplies d'un liquide jaunâtre.

Capture écran des images de vidéosurveillance montrant un homme arborant un drapeau palestinien près de la synagogue de La Grande Motte, le 24 août 2024. (FRANCE 3 OCCITANIE)

Cette personne est recherchée. Le Pnat ajoute que "les investigations se poursuivent activement afin de permettre l'interpellation du ou des auteurs des faits". "Tout est fait pour retrouver l'auteur de cet acte terroriste", a déclaré Emmanuel Macron sur le réseau social X.

Une enquête ouverte pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste"

Le Pnat a rapidement annoncé se saisir des faits. L'enquête de flagrance est ouverte pour "tentative d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste", "destructions par moyen dangereux en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes".

Les investigations sont confiées à la sous-direction antiterroriste, à la direction zonale de la police nationale Sud et à la direction générale de la sécurité intérieure.

Les images enregistrées par les caméras de la ville "sont en train d'être visionnées", a précisé sur franceinfo Stéphan Rossignol, le maire de La Grande-Motte. "On ne sait pas si l'individu est sorti de la ville ou s'il est encore dans la ville", a-t-il ajouté, précisant que "l'individu en question n'a pas réussi à pénétrer à l'intérieur de la synagogue, alors que c'était clairement son objectif".

La protection devant les lieux de culte juif renforcée

"Je veux assurer nos concitoyens juifs et la commune de tout mon soutien", a réagi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur X, annonçant avoir demandé à tous les préfets le renforcement "immédiat" des gardes statiques devant les lieux de culte juif.

Une tentative d’incendie, manifestement criminelle, a touché la synagogue de la Grande Motte ce matin. Je veux assurer nos concitoyens juifs et la commune de tout mon soutien et dire qu’à la demande du Président de la République @EmmanuelMacron, tous les moyens sont mobilisés… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) August 24, 2024

Le gouvernement a régulièrement dénoncé une recrudescence des actes antisémites depuis l'attaque menée par le mouvement islamiste Hamas en Israël le 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza. Ils ont quasiment triplé depuis le début de l'année.

La classe politique et la communauté juive dénoncent une attaque antisémite

La classe politique a unanimement dénoncé cette attaque survenue pendant le shabbat, jour de repos hebdomadaire des personnes de confession juive. "La lutte contre l'antisémitisme est un combat de chaque instant", a ainsi déclaré Emmanuel Macron.

Pensées pour les fidèles de la synagogue de la Grande-Motte et tous les Juifs de notre pays. Tout est fait pour retrouver l’auteur de cet acte terroriste et protéger les lieux de culte.



La lutte contre l’antisémitisme est un combat de chaque instant, celui de la Nation unie. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) August 24, 2024

Le chef de file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dont le mouvement a été accusé par ses adversaires politiques d'attiser l'antisémitisme, ce dont il se défend, a dénoncé sur X un "intolérable crime". "L'antisémitisme grandit en France et il vient encore de frapper à La Grande-Motte", a de son côté accusé le secrétaire national du PCF Fabien Roussel, le leader de Place publique Raphaël Glucksmann dénonçant, lui, "le fléau de l'antisémitisme, que nous devons combattre ensemble sans la moindre faiblesse".

La cheffe de file des députés du Rassemblement national Marine Le Pen a elle aussi dénoncé des "attaques inacceptables et inqualifiables (...), conséquence de la montée de l'antisémitisme qui se répand dans notre pays".

L'émotion est grande également au sein de la communauté juive. Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France, a fait part de son inquiétude sur franceinfo. "Malheureusement, nous savons qu'il y a toujours un effet d'entraînement, de mimétisme, avec les actes antisémites, redoute-t-il. Chaque acte antisémite entraîne les suivants."