Incendie devant la synagogue de La Grande-Motte : ce que l'on sait du suspect arrêté samedi soir

Le suspect de l'attaque, samedi 24 août au matin, d'une synagogue à La Grande-Motte dans Hérault a été interpellé lors d'une intervention menée par le Raid et les brigades d'intervention (BRI) de Marseille et Montpellier, dans une tour du quartier sensible de Pissevin à Nîmes, samedi à 23h35, ont appris France Inter et franceinfo auprès du Parquet national antiterroriste.

Avant l’intervention des forces de l’ordre, il a ouvert le feu sur la colonne d’intervention, qui a riposté. L'homme a été touché par plusieurs tirs mais son pronostic vital n'est pas engagé. Sa garde à vue prendra effet quand son état de santé le permettra.

Un Algérien de 33 ans, connu des services de police

Selon les informations de franceinfo, il s'agit d'un homme de 33 ans, de nationalité algérienne, en situation régulière, connu des services de police. Après avoir déclenché plusieurs incendies devant la synagogue de La Grande-Motte samedi matin, cet homme a été repéré sur une caméra de vidéosurveillance lors de sa fuite. D'après les images, certifiées à franceinfo par une source proche de l'enquête, il portait un drapeau palestinien noué autour de sa taille et un keffieh sur la tête. Son visage n'était pas dissimulé, ce qui a sans doute permis aux enquêteurs de très vite l'identifier.

Le suspect interpellé dans un quartier sensible de Nîmes

L'homme a été interpellé lors d'une intervention menée par le Raid et les brigades d'intervention (BRI) de Marseille et Montpellier, dans une tour du quartier sensible de Pissevin à Nîmes, samedi vers 23h35, ont appris France Inter et franceinfo auprès du Parquet national antiterroriste. Pendant son interpellation, le suspect a ouvert le feu "sur la colonne d'intervention" et a été "blessé au visage", a détaillé le PNAT, sans préciser la gravité de ces blessures.

Trois personnes de son entourage également arrêtées

Trois autres personnes de son entourage ont été placées en garde à vue, a appris franceinfo de source proche de l'enquête. "Les investigations se poursuivent activement afin d’établir les conditions de la préparation de ses actes et de sa fuite", précise le Parquet antiterroriste.