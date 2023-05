Ce que l'on sait de l'enlèvement de la petite Eya en Isère

La fillette a été enlevée devant son école jeudi matin. Son père, activement recherché par les autorités, pourrait chercher "à quitter la France", selon le procureur de la République.

Selon le procureur de la République de Grenoble, "il est vraisemblable" que le père de la petite Eya, enlevée jeudi 25 mai au matin devant son école de Fontaine (Isère), "cherche à quitter la France". Eric Vaillant était interrogé sur franceinfo après avoir déclenché l'alerte enlèvement pour retrouver la jeune fille de 10 ans. Voici ce que l'on sait de sa disparition.

Que s'est-il passé ?

Eya, une fillette de 10 ans, a été enlevée devant son école, à Fontaine, une commune de la banlieue grenobloise. La scène s'est déroulée peu avant 8h30. L'enlèvement a eu lieu devant un établissement scolaire, boulevard Joliot Curie. La mère de la fillette marchait dans la rue avec son enfant en direction de l'école lorsqu'elles ont été arrêtées par deux personnes, le père de famille et "un complice encagoulé". Ces deux individus ont aspergé la mère de famille de gaz lacrymogène et ont emmené la petite fille.

"Je n'y voyais plus rien, je n'arrivais plus à respirer..." raconte la mère d'Eya dans Le Dauphiné libéré. "J'ai essayé de ramener ma fille derrière moi, mais mon ex-mari l'a attrapée par les cheveux et l'a fait monter de force sur la banquette arrière avec lui." Alertés par les hurlements, des témoins ont alors prévenu les secours.

"Pour sa vie, je ne suis pas inquiet en réalité, mais elle a subi des violences ce matin quand son père l'a forcée à rentrer dans la voiture." Eric Vaillant, procureur de la République de Grenoble sur franceinfo

A quoi ressemble la fillette ?

Eya, 10 ans, est née en Tunisie où sa mère était partie faire ses études et s'est mariée en 2012. Elle a la double nationalité franco-tunisienne. "Eya, c'est une petite fille pétillante, toujours à sourire, à dire bonjour", raconte une parente d'élève dans Le Parisien. Au moment des faits, la fillette était "habillée d'un pantalon noir avec des petites fleurs blanches, une veste marron avec des manches blanches, de type veste de football américain, portant des chaussures noires, dont l'une est manquante". En cas de localisation de l'enfant, les autorités conseillent de ne pas intervenir directement et d'appeler immédiatement le 197 ou d'envoyer un courriel à alerte.enlevement@interieur.gouv.fr.

Que sait-on du père de famille ?

"Amira [la mère d'Eya] m'a dit que son mari était violent avec elle et sa fille, qu'il était imprévisible. C'est pour ça qu'elle a quitté la Tunisie en 2018 pour venir dans les environs de Grenoble", raconte une amie de la maman, toujours dans Le Parisien.

"Le père avait interdiction d'approcher la petite, mais Amira restait toujours sur ses gardes. Elle attendait toujours que sa fille entre dans l'école avant de repartir. Son mari avait déjà proféré des menaces." Une amie de la mère d'Eya dans "Le Parisien"

Le père de la fillette, Khaled Sassi, 53 ans, a "des yeux de couleur marron". Selon les précisions du procureur, il est "susceptible de circuler à bord d'un véhicule de couleur gris, de marque Peugeot, de type 306 immatriculé AD-663-TF, ou d'une Renault Clio FZ-176-XC". Il portait "un sweat marron/beige à capuche" et "un pantalon de survêtement" au moment de l'enlèvement. "Il est vraisemblable" que le père de la petite Eya "cherche à quitter la France", a estimé Eric Vaillant sur franceinfo. "C'est évident, car le papa a une double nationalité suédoise et tunisienne", a précisé le procureur de Grenoble.

Pourquoi l'alerte enlèvement a-t-elle été déclenchée ?

Le procureur de la République de Grenoble a justifié le déclenchement de l'alerte enlèvement par le fait qu'il s'agit d'un "enlèvement qui a été préparé". "La mère a été gazée, le père était accompagné d'un homme cagoulé, tout ça devant l'école de la fillette", a-t-il expliqué. Selon lui, "l'école n'était pas si pleine que ça à 8h25 ce jeudi matin, donc il n'y a pas trop de témoins" de la scène.

La police judiciaire, au niveau central et au niveau grenoblois, a été saisie et de "nombreuses investigations sont en cours", a précisé le procureur sur franceinfo. "Tous les services de police européens [ont] déjà été contactés et mis en place les dispositifs utiles pour intercepter le père de famille, son complice et la petite fille s'ils se présentent à leurs frontières."