Braquage d'une bijouterie à Paris : une vidéo montre les malfaiteurs quitter tranquillement les lieux

Le préjudice est estimé à au moins dix millions d'euros.

Ils courent toujours. Trois braqueurs ont pris la fuite mardi 1er août après avoir attaqué la joaillerie Piaget située rue de la Paix, en plein coeur de Paris, vers 13 heures. Sur cette vidéo tournée par un passant et que franceinfo s'est procurée, on voit deux des braqueurs, en costume (gris pour l'un, noir pour l'autre), casquette sur la tête et masque chirurgical, partir tranquillement à pied, au milieu des voitures et des piétons, juste après leur méfait. L'un d'eux porte un sac à dos, que les enquêteurs soupçonnent de renfermer les montres et les bijoux volés quelques instants plus tôt.

Le butin est estimé entre 10 à 15 millions d'euros selon les premières estimations des bijoutiers. Un policier expérimenté se montre lui plus prudent : d'expérience, les montants sont revus à la baisse explique-t-il.