Attentat de Trèbes : près de six ans après, une ex-otage témoigne

Otage du terroriste qui a sévi dans un supermarché de Trèbes, dans l'Aube, en mars 2018, Julie Grand a décidé de raconter ce qu'elle a traversé. Elle fait notamment le récit de l'acte de bravoure du gendarme Arnaud Beltrame, qui lui a sauvé la vie.

Il lui a fallu six années pour trouver la force de prendre la parole et raconter ce qu'elle a vu. Le 23 mars 2018, cette hôtesse d'accueil d'un supermarché de Trèbes (Aude) se retrouve face-à-face avec un terroriste. "Il a l'arme dans la main, il fait les cent pas sur 2 mètres carrés juste devant moi, et il est en attente d'une confrontation avec les forces de l'ordre", témoigne Julie Grand, ex-otage.

"Fais attention, tu trembles, ne me tue pas sans faire exprès"



"Il m'explique lui-même qu'il a tué assez de gens, que pour lui, c'est une petite action, et qu'il lui reste à présent à mourir en martyr en essayant de faire le plus de mal possible, en visant les forces de l'ordre", poursuit-elle. À l'arrivée des gendarmes, le terroriste fait de Julie Grand un bouclier humain. Il lui place un pistolet sur le crâne et un couteau contre le dos. "Assez bêtement, je lui dis : fais attention, tu trembles, ne me tue pas sans faire exprès." Le gendarme Arnaud Beltrame a alors décidé de s'échanger avec elle en tant qu'otage, avant d'être mortellement blessé.