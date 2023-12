Tuerie raciste de la rue d'Enghien à Paris : un an après, les parties civiles et la communauté kurde dénoncent une enquête incomplète et mal engagée

William Malet, conducteur de train retraité de 69 ans, avait ouvert le feu il y a un an près du centre culturel kurde rue d'Enghien dans le 10e arrondissement à Paris, faisant trois morts et trois blessés.

Le 23 décembre 2022, un homme ouvrait le feu et faisait trois morts et trois blessés en plein Paris, à proximité du centre culturel kurde dans le 10e arrondissement. Les victimes appartenaient à cette communauté. William Malet, conducteur de train de 69 ans, déjà connu pour violences, était maîtrisé et interpellé. Un an après cette attaque, une marche commémorative est organisée samedi à 11 heures entre la Gare du Nord et le lieu de l'attaque pour rendre hommage aux victimes.

Une marche aussi de revendication face à ce que les parties civiles et la communauté kurde dénoncent comme une enquête incomplète et mal engagée. Car la conclusion de l'analyse du parquet anti-terroriste est que William Malet n'avait pas pour but de troubler l'ordre public par la terreur. Dans cette analyse sont soulignés l'altération de son discernement pointée par les experts, sa haine générale des étrangers, son désir de célébrité qui inscriraient son acte dans une démarche purement personnelle. Mais il n'y a pas de requalification des faits.

Un suspect sans empathie pour les victimes

Dans la communauté kurde, beaucoup continuent pourtant de penser que l'attaque était un attentat ciblé avec des motivations idéologiques avec possiblement des complices et des commanditaires. Les familles de victimes ont été entendues ces derniers jours par le juge d'instruction. "L'endroit choisi est éminemment politique, déclare Me David Andic, avocat des familles de victimes. Il ne visait pas les étrangers de manière générale mais particulièrement les Kurdes. On sait qu'il a un profil d'extrême droite qu'il avait énormément d'armes et qu'il s'entraînait régulièrement. Il aurait utilisé le mot 'attentat' à plusieurs reprises, ça devrait mettre les services enquêteurs sur une piste."

"On nous dit que ça n'a pas d'impact, que c'est l'œuvre d'un déséquilibré. Cela, les parties civiles ne peuvent pas le croire. Comment a-t-il agi ? A-t-il agi en complicité ? On ne pourra pas le savoir qu'avec des investigations poussées et des moyens qu'aujourd'hui la brigade criminelle n'a pas." David Andic, avocat des familles de victimes à franceinfo

William Malet, 70 ans, reste donc mis en examen "seulement" pour assassinats racistes. En audition, il est sans empathie pour ses victimes. Depuis un an à l'isolement à la prison parisienne de la Santé, il espère un procès dans un délai raisonnable.