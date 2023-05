Infirmière tuée au CHU de Reims : le témoignage édifiant d'une ancienne victime

Lundi 22 mai, une infirmière de 38 ans du CHU de Reims (Marne) a perdu la vie après avoir été agressée à l'arme blanche par un homme de 59 ans. Deux jours après le drame, France Télévisions a recueilli un témoignage exclusif d'une infirmière qui raconte avoir été agressée par ce même individu, en 2017.

Un homme de 59 ans a poignardé avec un couteau de cuisine une infirmière de 38 ans, décédée des suites de ses blessures, et une secrétaire médicale dans l'enceinte du CHU de Reims (Marne), lundi 22 mai. "L'auteur présumé des faits est la personne qui m'a agressée au couteau, ainsi que mes trois collègues, le 21 juin 2017", confie Corinne Langlois, mercredi 24 mai. "Il a le même discours qu'à l'époque. Il est en colère après la psychiatrie. On s'est rendu compte, après sa première tentative de meurtre sur nous quatre, qu'il ne prenait plus son traitement depuis au moins un mois", poursuit-elle.



"Sa dangerosité a été mal expertisée"

"À l'époque, sa dangerosité a été mal expertisée. Et là, il en est de même. Après notre agression, il a été un an en unité pour malades difficiles (UMD). C'était notre hantise, à mes collègues et à moi, que le jour où il sorte, il recommence", raconte Corinne Langlois. "Au bout d'un an, il prenait correctement son traitement, donc il est sorti d'UMD. Il y a eu une défaillance quelque part encore", déplore cette femme qui a aujourd'hui "mal pour la famille de l'infirmière (tuée)".