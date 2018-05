Attentat de Paris : Ronan Gosnet, victime du terrorisme

Dans le hall de l'immeuble où vivait Ronan Gosnet, une petite affichette signée d'un voisin : "Nous venons d'apprendre que la victime (...) n'est autre que notre voisin Ronan Gosnet, habitant au 5e étage. Nous ne pouvons nous empêcher d'être saisis d'une grande tristesse." Ronan Gosnet avait 29 ans.

"Quelqu'un de discret, mais toujours un sourire, assez avenant"

Celui qui le connaissait le mieux, c'est Pierre, son voisin du dessous : ensemble, ils s'étaient occupés d'un autre habitant de l'immeuble, malade : "Ronan, très jeune, a été vraiment une personne disponible, généreuse, le tout spontanément, et surtout très fiable, quelqu'un à qui on pouvait faire une confiance absolue". Un jeune homme très apprécié dans le quartier ; le dimanche soir notamment, il avait ses habitudes dans ce restaurant : "Quelqu'un de discret, mais toujours un sourire, assez avenant. C'est comme dans tous les quartiers, on rencontre des gens, des bonnes rencontres, et ça faisait partie de ces gens-là", estime Eric Gouenard, restaurateur. Dans le quartier, les riverains et tous ceux qui le connaissaient ont décidé de se regrouper prochainement pour lui rendre hommage.