Terrorisme : les parents de Mauranne et de Laura portent plainte contre l'État

Les parents de Laura et de Mauranne ont porté plainte, un an après. Les deux cousines avaient été assassinées sur le parvis de la Gare Saint-Charles à Marseille (Bouches-du-Rhône) en octobre 2017, par un homme se revendiquant du groupe État islamique. Quelques jours plus tôt, il avait été en garde à vue puis relâché.