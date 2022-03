Assassinat de Federico Aramburu : le principal suspect, Loïk Le Priol, doit arriver jeudi soir en France pour être entendu par un juge

Loïk Le Priol, principal suspect dans l'assassinat de l'ex-rugbyman argentin Federico Aramburu, doit arriver en France jeudi 31 mars dans la soirée, a appris franceinfo de source proche de l'enquête, confirmant une information de l'AFP. Il va être extradé de Hongrie, où il avait été arrêté dans la nuit du 22 au 23 mars, pendant sa fuite. Il sera entendu par un juge d'instruction vendredi dans la journée, a indiqué cette même source.

Cet homme de 27 ans, figure de l'ultradroite, cherchait à rejoindre l'Ukraine, selon les informations de franceinfo. Loïk Le Priol a été interpellé à la suite d'un contrôle d'identité par la police hongroise, alors qu'un mandat d'arrêt européen avait été émis à son encontre. Connu des services de renseignements pour être un militant violent, Loïk Le Priol est un ex-militaire, ancien membre du GUD, syndicat étudiant d'extrême droite. Il doit être jugé en juin prochain dans une affaire de torture sur un ancien camarade.

Deux autres personnes ont été interpellées et placées en détention dans l'enquête sur la mort de Federico Aramburu. Il s'agit de Romain Bouvier, membre également de l'ultradroite qui a été mis en examen pour "assassinat", et d'une femme de 24 ans, dont le nom n'a pas été révélé et qui est mise en examen pour "complicité d'assassinat" dans cette affaire. Elle conduisait le véhicule à bord duquel ils ont pris la fuite.



Samedi 19 mars, vers 6h45, Federico Martin Aramburu a été tué devant son hôtel, touché par cinq balles, après une altercation au bar Le Mabilllon de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement à Paris.