Affaire Théo Luhaka : au premier jour de son procès, le policier auteur du coup de matraque exprime sa "profonde compassion"

Trois policiers sont jugés à la cour d'assises de Seine-Saint-Denis, sept ans après l'interpellation violente de Théo Luhaka, un jeune homme noir qui a gardé des séquelles irréversibles.

"Je suis vraiment très compatissant." Debout, à la barre, Marc-Antoine C. se tourne vers sa gauche lorsqu'il prononce cette phrase. Il s'adresse à Théo Luhaka, grièvement blessé au rectum lors de son interpellation en 2017 à Aulnay-sous-Bois, assis sur le banc des parties civiles, le dos voûté, en doudoune bleue. Auteur du coup avec sa matraque télescopique, ce policier de 34 ans est renvoyé devant les assises de Seine-Saint-Denis, à partir du mardi 9 janvier, pour "violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente". "Bien sûr, la blessure est désolante. J'en ai conscience", reconnaît le fonctionnaire. "C'est une blessure grave, et si vous le permettez, Madame la présidente, je souhaiterais renouveler... ma profonde compassion", ajoute-t-il en cherchant ses mots.

"Je suis intervenu pour dégager mon collègue dans le cadre d'une interpellation très difficile. L'individu se rebellait, nous ne sommes jamais parvenus à le maîtriser. J'ai utilisé un coup enseigné en école, à l'origine de ces blessures", développe le principal mis en cause, visage fin et cheveux dégarnis, chaussé de lunettes et vêtu d'une veste noire. Le policier considère que "ce coup est légitime". "Je voulais vraiment défendre mon collègue. On était dans une situation rarissime. Il ne se relevait pas", insiste-t-il.

Une blessure "gravissime"

Face à ces déclarations, Théo Luhaka baisse les yeux, les mains jointes. Très anxieux, le jeune homme noir, qui fête ses 29 ans aujourd'hui et a gardé des séquelles irréversibles, n'a fait aucune déclaration aux médias à l'ouverture du procès. A ses côtés, ses frères, ses sœurs et ses parents, également constitués partie civile, sont venus le soutenir. Derrière lui, se trouve le président de SOS Racisme, Dominique Sopo. A l'extrême opposé de la salle d'audience, bondée, de nombreux fonctionnaires de police en civil sont sur place pour soutenir leurs collègues. Deux représentants du syndicat Unité SGP Police, Linda Kebab et Jean-Christophe Couvy, ont fait le déplacement.

Quant aux trois policiers jugés, ils sont installés côte à côte, sur des chaises disposées devant la barre. Ils comparaissent libres. En plus de Marc-Antoine C., Jérémie D., 43 ans, et Tony H., 31 ans, sont renvoyés pour violences volontaires avec des circonstances aggravantes. Invités à décliner leurs identités et leur profession, tous répondent "policier". Car après avoir été suspendus, ils ont été réintégrés, y compris le principal accusé, au sein du ministère de l'Intérieur. Si Jérémie D. ne souhaite pas faire de propos liminaire, Tony H., lui, déclare à sa façon : "Je tenais juste à comprendre la blessure qui était gravissime pour Monsieur Luhaka, et que le procès aujourd'hui fera l'affaire." Le verdict est attendu le 19 janvier.