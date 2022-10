Six femmes de l'entourage de Mohammed Merah placées en garde à vue pour des soupçons de séjours en Syrie

Les six femmes, qui sont soupçonnées d'avoir séjourné en Syrie, sont originaires de Toulouse et Albi. Cinq ont été interpellées alors que la sixième s'est rendue au commissariat.

Coup de filet antiterroriste dans le Sud-Ouest. Six femmes de l'entourage de Mohammed Merah ont été placées en garde à vue mardi 4 octobre, selon une source proche du dossier à France Télévisions, confirmant une information d'Europe 1.

Les six suspectes sont soupçonnées d'avoir séjourné en Syrie. Cinq ont été interpellées, alors que la sixième s'est rendue au commissariat, toujours selon une source proche du dossier. Les six femmes sont originaires de Toulouse (Haute-Garonne) et Albi (Tarn), et appartiennent à l'entourage du terroriste Mohammed Merah, qui avait tué sept personnes entre le 11 et le 19 mars 2012 à Toulouse et Montauban (Tarn-et-Garonne).