La justice britannique autorise formellement l'extradition de Julian Assange

Les espoirs s'amenuisent pour le fondateur de Wikileaks. La justice britannique a formellement autorisé l'extradition de Julian Assange, mercredi 20 avril. Un tribunal londonien a officiellement rendu une ordonnance d'extradition à l'encontre de l'Australien de 50 ans. Il est poursuivi par la justice des Etats-Unis pour la diffusion, à partir de 2010, de plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Il risque 175 ans de prison, ce que ses soutiens dénoncent comme une attaque gravissime contre la liberté de la presse.

La ministre de l'Intérieur britannique doit encore approuver cette ordonnance et les avocats de la défense peuvent encore faire appel devant la Haute Cour.

En janvier 2021, la justice britannique avait d'abord refusé l'extradition de Julian Assange, invoquant un risque de suicide. La Haute Cour avait annulé cette décision en décembre, estimant que les Etats-Unis avaient fourni des assurances répondant aux inquiétudes de la juge et un autre appel de la défense a été annulé en mars.