Julian Assange : la justice britannique va à nouveau examiner la demande d'extradition des Etats-Unis

La Haute-Cour de Londres a annulé, vendredi 10 décembre, le refus d'extrader Julan Assange vers les Etats-Unis, où le fondateur de WikiLeaks pourrait être jugé pour la fuite massive de documents confidentiels. La justice britannique "autorise l'appel" formé par Washington, a déclaré le juge Tim Holroyde, ce qui signifie que la demande américaine va être à nouveau examinée.

Les hauts magistrats britanniques reviennent ainsi sur la décision initiale de la juge Vanessa Baraitser, qui s'était opposée à la remise aux autorités américaines de l'Australien âgé de 50 ans, invoquant le risque de suicide du lanceur d'alerte, il y a près d'un an. Ils estiment que les Etats-Unis ont fourni des assurances sur le traitement qui lui serait réservé, répondant ainsi aux inquiétudes de la juge.

La compagne de Julian Assange, Stella Moris, a immédiatement dénoncé une "grave erreur judiciaire", dans un communiqué transmis par WikiLeaks. Le lanceur d'alerte risque jusqu'à 175 ans de prison. Les Etats-Unis reprochent à Julian Assange d'avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, en particulier en Irak et en Afghanistan.