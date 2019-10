Mort de Sophie Le Tan : une cérémonie d'hommages organisée dimanche à Strasbourg

La cérémonie aura lieu à la pagode vietnamienne et sera ouverte à tous sur inscription.

Une cérémonie d'hommages à Sophie Le Tan sera organisée dimanche 3 novembre à 11 heures à la pagode vietnamienne de Strasbourg, a appris France Bleu Alsace. Cette cérémonie est organisée par l'association Icared (Initiative citoyenne d'aide et de recherche lors d'enlèvement et disparition) et des proches de l'étudiante. Elle sera ouverte à tous, à condition de s'inscrire sur une page Facebook qui sera prochainement créée.

Selon les informations de France Bleu Alsace, la famille de la jeune femme, dont le corps a été retrouvé mercredi dans une forêt près de Rosheim (Bas-Rhin), sera présente à cette cérémonie. Par ailleurs, la famille tiendra une conférence de presse le samedi 2 novembre à Strasbourg dans un lieu qui reste à définir.

Le principal suspect dans cette affaire, Jean-Marc Reiser, a été mis en examen le 18 septembre 2018 pour assassinat, enlèvement et séquestration. Sophie Le Tan avait disparu le 7 septembre 2018 à Schiltigheim où elle devait visiter un appartement.