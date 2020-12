Estelle Mouzin : une nouvelle opération de fouilles dans l'ancienne propriété de Michel Fourniret

Lundi 7 décembre, une opération de fouilles a débuté dans l'ancienne propriété de Michel Fourniret dans les Ardennes, pour tenter de retrouver le corps d'Estelle Mouzin, disparue en janvier 2003. En mars, le tueur en série avait reconnu avoir tué la petite fille, mais il n'a pas donné plus d'éléments depuis. Il s'agira de recherches "à priori exclusivement concentrées ici, aux abords du château du Sautou, à Donchery, l'ancienne propriété de Michel Fourniret. Contrairement aux fouilles du mois de juin et de la fin octobre, les enquêteurs ne devraient cette fois pas se déplacer sur les communes de Floing et Ville-sur-Lumes", rapporte le journaliste Sébastien Valente en duplex à Donchery (Ardennes).

Michel Fourniret toujours hospitalisé

"Pour ces fouilles, une large parcelle a été déboisée en amont afin de permettre aux enquêteurs d'évoluer plus facilement", poursuit le journaliste. Ces nouvelles investigations se déroulent sans Michel Fourniret, qui est toujours hospitalisé. Son état de santé ne lui permet pas d'être présent. Les recherches devraient s'étendre sur toute la semaine.





