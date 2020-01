Disparition d'Estelle Mouzin : Monique Olivier, ex-compagne de Michel Fourniret, interrogée par la justice

En novembre 2019, elle avait mis en doute l'alibi de son ex-mari. Monique Olivier, ancienne compagne et complice du tueur en série Michel Fourniret, est entendue vendredi 24 janvier par la justice dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin en 2003. "Lors de sa dernière audition, Monique Olivier a reconnu avoir passé un coup de téléphone à la place de Michel Fourniret le soir de la disparition d'Estelle Mouzin", explique la journaliste Sophie Neumayer, en duplex depuis le palais de justice de Paris.

Un interrogatoire capital

Maintenant que l'ex-femme du tueur en série semble prête à dire la vérité, elle va être interrogée sur d'autres détails qu'elle aurait confiés à ses co-détenues. Le but est d'obtenir le plus d'informations possible sur l'emploi du temps de Michel Fourniret le 9 janvier 2003 et tenter d'obtenir ensuite des aveux de "l'ogre des Ardennes."

