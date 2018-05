Affaire Grégory : les mises en examen de Murielle Bolle et des époux Jacob annulées par la justice

Les contrôles judiciaires qui pesaient sur les trois mis en examen ont été simultanément levés par les magistrats, ont annoncé les avocats des époux Jacob et de Murielle Bolle.

Retour à la case départ. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Dijon a annulé, mercredi 16 mai, les mises en examen de Marcel et Jacqueline Jacob, ainsi que celle de Murielle Bolle dans le cadre du meurtre de Grégory Villemin.

Les époux Jacob avaient été mis en examen, le 16 juin 2017, pour enlèvement et séquestration suivis de mort. Murielle Bolle avait été mise en examen de son côté, le 29 juin 2017. Les avocats des trois protagonistes ont fait valoir que, près d'un an après leurs interpellations, rien ne permet de mettre réellement en cause leur innocence dans le rapt mortel du petit Grégory, survenu il y a trente-trois ans.