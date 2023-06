Mort de Nahel : le policier mis en examen et placé en détention va faire appel, annonce son avocat

Invité sur franceinfo, Me Liénard, avocat du policier mis en cause dans la mort de Nahel, annonce faire appel de la mise en examen de son client.

Le policier soupçonné d'avoir tué le jeune Nahel mardi matin à Nanterre, mis en examen et placé en détention provisoire, va faire appel "dès ce vendredi matin", annonce jeudi 29 juin sur franceinfo son avocat Laurent-Franck Liénard.

"Pour quelqu'un qui a passé sa vie à essayer de faire appliquer la loi et de protéger les citoyens, se retrouver en prison est kafkaïen et schizophrénique", a estimé l'avocat, qui ajoute que "la mort de ce jeune homme est un drame". Selon lui, "il faut se dégager de l'image et il faut se demander si le tir est légitime ou non. Ce n'est pas vrai de dire qu'il n'est pas en état de légitime défense".

"Le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies", a souligné dans la matinée le procureur de la République de Nanterre, Pascal Prache lors d'une conférence de presse. "Le procureur ne dit pas quelles sont les conditions qui ne sont pas réunies", dénonce toutefois Laurent-Franck Liénard.

"Son collègue était à l'intérieur de l'habitacle donc il risquait d'être entraîné par la voiture", assure l'avocat, tout en indiquant que "le véhicule, quelques secondes avant, manquait d'écraser un piéton ou des cyclistes". "Il fallait stopper ce véhicule et la seule manière, c'était d'effectuer un tir sur le conducteur". "La décision de justice était rendue avant même qu'on arrive", a également dénoncé l'avocat, dénonçant "une pression médiatique, politique et de la rue".