Adolescent tué par balles à Bondy : les deux "auteurs présumés" placés en garde à vue, annonce le parquet

Au lendemain du meurtre d'un adolescent de 15 ans, tué par balles alors qu'il se trouvait dans une maison de quartier à Bondy (Seine-Saint-Denis), deux personnes se sont rendues et ont été placées en garde à vue, indique le parquet de Bobigny, qui les présente comme les "auteurs présumés".

Il s'agit de deux personnes âgées de 19 et 27 ans, qui se sont présentées d'elles-mêmes à la police à Bobigny, ville voisine de Bondy, précise le parquet, et c'est là qu'elles se trouvent en garde à vue. L'enquête avait été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.

Il s'agit de deux demi-frères, et c'est le plus âgé qui est soupçonné d'être le tireur, indique une source proche de l'enquête à France Télévisions. Ce dernier est décrit comme connu des services de police pour de nombreux faits dont l'extorsion et la détention d'armes, et le plus jeune pour menaces de mort, ajoute cette même source.

Deux suspects étaient recherchés depuis vendredi

La victime se trouvait à l'intérieur d'une maison de quartier, vendredi, quand un tireur qui était dans la rue l'a atteint, indiquait le parquet vendredi soir sans livrer davantage de détails sur le contexte du meurtre. Une source policière indiquait alors à franceinfo que deux suspects ayant pris la fuite à scooter étaient activement recherchés.

L'AFP dit avoir recueilli différents témoignages dans le quartier de la victime évoquant "une dispute" entre celle-ci et un jeune homme avant le drame. Une hypothèse évoquée par deux animateurs de la maison de quartier cités par Le Parisien.