Un cousin d'Adama Traoré est mort "lors d’une intervention policière", annonce la famille qui envisage une plainte 

Selon une femme qui se présente comme la soeur du décédé dans une vidéo, l'IGPN leur a annoncé le décès, expliquant qu'il s'était jeté dans la Seine pour fuir la police.

Un cousin d'Adama Traoré, âgé de 35 ans, est mort "lors d’une intervention policière" à Marly-le-Roi (Yvelines) dans "des circonstances floues", dénonce la famille dans un message vidéo posté sur le compte Twitter de La Vérité pour Adama. Contacté par franceinfo, l'avocat de la famille Traoré Yacine Bouzrou envisage de déposer une plainte sur la base d'un appel à témoins.

Dans une vidéo postée dimanche 13 septembre sur le compte Twitter du comité de soutien à Adama Traoré, une femme se présentant comme la sœur de l'homme décédé déclare : "Mon frère Mahamadou est décédé dans des circonstances très floues. L'IGPN nous a annoncé son décès, comme quoi il a été pris en chasse par la police et a tenté de fuir, il s'est jeté dans la Seine, d'après eux". La femme ajoute : "Je n'y crois pas trop à cette thèse, mon frère a 35 ans, deux enfants, c'est un père de famille responsable. Là on fait un appel à témoin, à tous ceux qui ont pu voir ce qui s'est passé de 22 heures à tard dans la nuit".

Hier soir Mahamadou a perdu la vie lors d’une intervention policière, la police explique qu’il s’est jeté dans la seine pour leur échapper et s’est noyé. Sa sœur ne croit pas la version policière et lance un appel à témoins .

Cet appel à témoin a été entendu, explique Maître Yacine Bouzrou : "Des témoins se sont manifestés, Ils étaient proches des faits et selon eux, Mahamadou Fofana n'a pas sauté à l'eau, sinon ils l'auraient vu ou entendu. Cela me permet de remettre en cause la première version donnée par les policiers. Nous envisageons donc de déposer une plainte en demandant la désignation d'un juge d'instruction pour faire toute la lumière sur cette affaire". D'après l'avocat, "personne ne peut affirmer qu'il a volé une moto" ou qu'il est allé dans l'eau.