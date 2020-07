DIRECT. Quatre ans après la mort d'Adama Traoré, ses proches organisent une marche avec des militants écologistes

Ce qu'il faut savoir

Le rendez-vous est donné à Beaumont-sur-Oise, petite ville du Val-d'Oise à une quarantaine de kilomètres de Paris, où est mort Adama Traoré, le 19 juillet 2016. Quatre ans après la mort de ce jeune homme noir, lors d'une interpellation par des gendarmes, une marche est organisée par ses proches, samedi 18 juillet, pour la première fois avec des militants écologistes, dans un contexte de mobilisations contre les violences policières, les inégalités et le racisme. L'affaire est notamment revenue sur le devant de la scène médiatique suite au décès en mai, aux Etats-Unis, de George Floyd. Suivez la situation en direct.

Conférence de presse à midi et départ de la marche à 13h30. La mobilisation commencera à la mi-journée par une conférence de presse sur le parvis de la mairie de Persan, avec une prise de parole d'Assa Traoré, qui se bat pour faire la lumière sur la mort de son frère. La marche, avec port du masque obligatoire, doit ensuite partir de la gare de Persan Beaumont. Pour se rendre à Beaumont-sur-Oise, accessible en train, des départs communs en bus sont prévus depuis certaines villes comme Ivry-sur-Seine, ou Montreuil qui affiche déjà complet. L'après-midi restera solennel, car "ce qui est au centre, c'est Adama", assure Youcef Brakni, membre du Comité Adama, conviant tous ceux "qui trouvent pas normal qu'en France, quatre ans après, une famille attend encore un procès, une justice équitable."

Convergence des luttes et festival. La manifestation découlera de l'appel, commun et inédit, du Comité Adama et Alternatiba, une des principales organisations du mouvement pour le climat. Parce qu'ils partagent les "mêmes combats", cette "mobilisation commune" sera l'occasion "de renforcer une alliance importante pour la construction d'une écologie populaire, aux côtés des populations en première ligne des injustices et de la pollution", a affirmé dans un communiqué Élodie Nace, porte-parole d'Alternatiba. Cette quatrième édition se double aussi d'un festival avec des personnalités et artistes, dont les noms n'ont pas été dévoilés par les organisateurs.

Un rebondissement dans l'enquête. Les juges d'instruction ont ordonné 14 nouvelles investigations dans l'enquête sur la mort d'Adama Traoré, a appris franceinfo vendredi auprès de sources concordantes. Elles s'ajoutent à deux récentes demandes d'actes et une nouvelle expertise médicale confiée à des médecins belges, "il y a donc 17 demandes d'actes des juges d'instruction" depuis le rassemblement du 2 juin en soutien à la famille Traoré, relève son avocat, Yassine Bouzrou.