Mort d'Adama Traoré : plusieurs dizaines de milliers de personnes rassemblées en France contre les violences policières

Une foule impressionante est venue faire entendre sa voix contre les violences policières, mardi 2 juin au soir, à l'appel du comité de soutien à la famille d'Adama Traoré, jeune homme noir de 24 ans mort en 2016 après son interpellation, qui organisait un rassemblement sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris (17e arrondissement). Des manifestations ont également eu lieu à Lille (Nord) mais aussi à Marseille (Bouches-du-Rhône) et Lyon (Rhône).

La mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans asphyxié par un policier blanc aux Etats-Unis, qui a déclenché aux Etats-Unis des manifestations depuis une semaine contre les brutalités policières, était également au coeur de l'indignation des manifestants, âgés d'une vingtaine d'années en moyenne, selon les journalistes sur place.

Une foule astronomique ! Rarement vu cela à Paris ! Plusieurs dizaines de milliers de personnes devant le TGI de Paris. #JusticepourAdama#BlackLivesMatter #GeorgeFloyd pic.twitter.com/LGpA6rmdZI — Farid Benlagha (@FaridBenlagha) June 2, 2020

Marseille solidaire, Marseille antiraciste, Marseille réclame #JusticePourAdama et pour tous les autres. pic.twitter.com/08wLpHIEjx — Amaury Baqué (@AmauryBaque) June 2, 2020

"Quand on se bat pour Georges Floyd, on se bat pour Adama Traoré"

En début de soirée à Paris, Assa Traoré, soeur aînée d'Adama Traoré, avait lancé à la foule : "Aujourd'hui, ce n'est plus que le combat de la famille Traoré, c'est votre combat à vous tous (...). Aujourd'hui, quand on se bat pour Georges Floyd, on se bat pour Adama Traoré". Face à la jeune femme, porte-parole du Collectif Adama, des manifestants scandaient "Révolte" ou "Tout le monde déteste la police".

Malgré l'interdiction de rassemblement prise par le préfet de police en raison de l'état d'urgence sanitaire, des jeunes de toutes origines, mais aussi des "gilets jaunes", se sont rassemblés derrières des pancartes "We will not be silent", "Silence = asphyxie" ou encore "Décolonisons la police".

Foule dense et très motivée devant le palais de Justice de Paris à l’appel du Collectif #justicepourAdamatraore pic.twitter.com/mNXAqpby7l — Jean-Loup Adénor (@JL_Adenor) June 2, 2020

Tirs de lacrymogènes et quelques départs de feu

Des tensions ont eu lieu à Paris, en marge du rassemblemnent, avec des jets de projectiles et des tirs de lacrymogènes du côté des forces de l'ordre. Des affrontements sporadiques ont éclaté sur le périphérique, où des policiers ont recu des jets de pierre et répliqué en tirant avec les LBD.

Des journalistes ont constaté des départs de feu, notamment sur l'avenue de Clichy, où des barricades ont été dressées et des vélos incendiés."Quelques incidents en marge de la manifestation interdite pour lesquels les forces de l'ordre sont en train d'intervenir", a twitté peu après 21 heures la préfecture de police.

La manifestation #justicepouradama a dégénéré à Paris. Nombreux départs de feu et tirs de lacrymogènes #BlackLivesMatter pic.twitter.com/4lAc86ANXH — Jonathan Moadab (@MoadabJ) June 2, 2020