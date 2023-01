Crash d’un avion au Népal : l'accident meurtrier fait au moins 67 morts

Un avion de ligne s’est écrasé au Népal, dimanche 15 janvier, avant son atterrissage à Pokhara. 67 personnes ont perdu la vie.

Un avion en phase d'atterrissage à Pokhara (Népal), qui bascule brusquement. Dimanche 15 janvier, peu avant 11 heures du matin, l'appareil de la compagnie Yeti Airlines vient de s'écraser. Les habitants, à la hâte, tentent d'étreindre l'incendie, et les secouristes font état de premières victimes, tombées au fond du ravin. "Il est très difficile de sortir les corps que nous avons trouvés jusqu'à présent, situés à 300 m de profondeur", confie l'un d'eux.

Aucun survivant

Les 72 passagers du vol, dont un Français, s'étaient envolés 30 minutes plus tôt depuis Katmandou (Népal). À l'approche de leur destination, la ville de Pokhara, l'avion s'est détourné de l'aéroport pour une raison encore inconnue, avant de s'engouffrer dans un ravin profond. Aucun survivant n'est signalé. C'est d'ores et déjà la catastrophe aérienne la plus meurtrière au Népal depuis 30 ans. Le pays est réputé pour ses vols périlleux à flanc de montagne, et ses pistes d'atterrissage isolées, parmi les plus difficiles à approcher au monde.