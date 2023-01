Guerre en Ukraine : frappes russes meurtrières à Dnipro, une stratégie de la terreur ?

Un immeuble civil a été touché à Dnipro, en Ukraine, par un missile russe, samedi 14 janvier. De nombreuses victimes sont à déplorer. Le président Zelensky évoque le choix de la terreur par Vladimir Poutine.

Au milieu des décombres encore fumants, quelques rares miracles. Une femme, rescapée, est extraite par les sauveteurs 24 heures après l'effondrement de son immeuble, frappé par un missile russe à Dnipro (Ukraine). Les habitants sont en état de choc, révoltés d'être ainsi visés par les Russes. La frappe a fait au moins 29 morts, 73 blessés, et une quarantaine de personnes sont toujours portées disparues. "Je n'aurais jamais imaginé qu'ils pourraient viser nos maisons. C'est un quartier résidentiel ici, il n'y a aucune installation militaire", confie un riverain.

Une cinquantaine de missiles

Les Russes ont tiré une cinquantaine de missiles, samedi 14 janvier, en plus de trois frappes aériennes. C'était le jour du Nouvel An orthodoxe, qui aurait dû être une fête pour de nombreux Ukrainiens. "C'est clairement du terrorisme, tout cela n'est pas humain", commente un homme. Pendant ce temps, les combats, eux, s'intensifient à l'est du pays. Vladimir Poutine se félicite aujourd'hui d'une dynamique positive, conforme à ses plans.