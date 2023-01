Justice : un homme attaqué à l'explosif porte plainte contre l'État pour "faute lourde"

Laurent Jabiol, victime de deux attaques, souhaitait connaître la vérité qui se cachait derrière celles-ci. Mais la justice a détruit un élément essentiel placé sous scellé. L'homme a déposé plainte contre l'État pour faute lourde.

Qui en veut à Laurent Jabiol et à sa famille, au point de s'introduire la nuit dans son jardin ? Le 2 mai 2014, sa voiture a volé en éclats devant chez lui, soufflée par un pain d'explosifs déposé sur la roue arrière. Un an plus tard, toujours de nuit, un intrus a lancé une grenade sous ses fenêtres. Les enquêteurs ont eu rapidement une piste. Des traces de sang ont été prélevées sur le grillage. Pour eux, c'est celui de l'un des intrus blessés en le découpant.



Il réclame un million d'euros de dommages et intérêts



Cet élément essentiel a été placé sous scellé. Pourtant, la justice va le détruire par erreur. Sans cette preuve, les agresseurs de Laurent Jabiol ne seront jamais démasqués. Ce dernier a déposé plainte contre l'État pour faute lourde. L'audience est prévue lundi 16 janvier. Il réclame un million d'euros de dommages et intérêts.